Таролог Хуснетдинова предсказала будущее Зеленского: "Он потеряет защиту"

Эзотерик из Одинцова Айгуль Хуснетдинова предсказала дальнейшую судьбу президента Украины Владимира Зеленского с помощью карт таро. По результатам гадания таролог заявила, что сейчас глава государства чувствует одиночество. Первая выпавшая карта "Двойка жезлов" говорит о нерешительности президента. Она символизирует ведомых людей, которые не имеют своего мнения.

"Он потерян и рассчитывает на поддержку как политическую, так и эмоциональную", — отмечает специалист в беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня".

Таролог считает, что Зеленский останется на своем посту до конца срока, но постоянно будет думать о влиянии со стороны России. Президент очень дорожит своей властью, которую попытается сохранить с помощью агрессивного строя. Также Хуснетдинова отметила, что в скором времени главу киевского режима могут ожидать проблемы со здоровьем из-за употребления запрещённых препаратов.

"Он потеряет защиту коллег, политических сторонников. Все договорённости, которые были заключены с другими сторонами, потеряют силу. Поэтому он вернется к той точке, с которой начал. И лучшее сейчас для Зеленского — пойти на контакт с Россией", — заключила таролог.