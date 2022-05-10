Илон Маск ответил Рогозину, что тот ничего не понимает в нацизме

Продолжается активная переписка Рогозина и Маска.
Теперь Илон Маск отвечает на слова Дмитрия Рогозина о том, что ему придётся отвечать за поставки терминалов связи неонацистам из "Азова"*.
Маск говорит, что Рогозин не понимает значения слова "нацист".
Как саркастически растолковывает уже российская социальная сеть: Маск — классический американский правый либерал, Рогозин — классический русский консерватор 1990-х годов, "Азов"* — классический неонацизм вперемешку с модным на Западе неоязычеством.
Нужно показать Маску эту классификацию, чтобы разобрался.
Напомним, накануне глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сказал, что Илону Маску придётся отвечать "по-взрослому" за то, что он предоставляет оборудование "фашистским силам" на Украине.
Потом американец написал в панике, что может умереть "при загадочных обстоятельствах", на что глава российской госкорпорации ответил, что "Никому ты не нужен. Кончай дурачиться".
И вот опять новый виток заочной полемики двух "заклятых коллег".
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