"Либералы" исходят желчью из-за празднования Дня Победы

Так называемые либералы в какой уже раз пытаются дискредитировать победу Советского Союза (и роль России) в Великой Отечественной войне.

Например, "светлоликий" Виктор Шендерович* называет празднование Дня Победы "отвратительным".

"9 мая ничего хорошего не жду. Какая-нибудь мерзость эстетическая, разумеется, будет. То есть мера пафоса, бесстыдства, узурпации… Этот праздник человеческий давно уже уничтожен. Государство национализировало День Победы и совершенно пошлым образом во все дыры его пользует", — брызжет желчью Шендерович*.

А бизнесмен Евгений Чичваркин говорит, что 9 мая "опошлили".

"Сейчас это все опошлено и обесчеловечено настолько, что абсолютно невозможно воспринимать это по-нормальному", — даёт он интервью Любови Соболь**.

Дмитрий Гудков заявляет, что сегодняшний праздник "построен на лжи". Сергей Пархоменко*** полагает, что День Победы стал "символом жестокости и агрессии". Владимир Милов**** убеждён, что 9 мая — диктаторский праздник.

Понятие "Родина" и "патриотизм" этим людям неведомы.

*—**** включены в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.