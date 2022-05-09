Путин поздравил глав СНГ, ЛДНР, народы Грузии и Украины, а Зеленского не стал

Президент России Владимир Путин накануне 9 мая опубликовал поздравления главам стран Содружества, Луганской и Донецкой народным республикам, а также "народам Грузии и Украины".

Нет поздравлений только президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Характерно, что в списке присутствует президент Молдавии Майя Санду, которую Киев пытается втянуть в военный конфликт.

"Сегодня общий долг — не допустить возрождения нацизма, принёсшего столько страданий людям разных стран. Необходимо сохранять и передавать потомкам правду о событиях военных лет, общие духовные ценности и традиции братской дружбы", — сказано в поздравлениях.

Администрация Молдавии не опубликовала послание из Кремля, но это сделало посольство России в Кишиневе.

Кстати, в Молдавии стало сенсацией поздравление главы РФ Майе Санду с Днем Победы.

Напомним, парламент Молдавии запретил использовать в стране Георгиевскую ленту. Однако накануне Дня победы местные силовики опубликовали шпаргалку, где сообщили, что не запрещено использование красного знамени, пятиконечной звезды и "лент, входящих в состав медалей и орденов, выдаваемых за участие во Вторoй мировой".