Президент России Владимир Путин накануне 9 мая опубликовал поздравления главам стран Содружества, Луганской и Донецкой народным республикам, а также "народам Грузии и Украины".
Нет поздравлений только президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Характерно, что в списке присутствует президент Молдавии Майя Санду, которую Киев пытается втянуть в военный конфликт.
"Сегодня общий долг — не допустить возрождения нацизма, принёсшего столько страданий людям разных стран. Необходимо сохранять и передавать потомкам правду о событиях военных лет, общие духовные ценности и традиции братской дружбы", — сказано в поздравлениях.
Администрация Молдавии не опубликовала послание из Кремля, но это сделало посольство России в Кишиневе.
Кстати, в Молдавии стало сенсацией поздравление главы РФ Майе Санду с Днем Победы.
Напомним, парламент Молдавии запретил использовать в стране Георгиевскую ленту. Однако накануне Дня победы местные силовики опубликовали шпаргалку, где сообщили, что не запрещено использование красного знамени, пятиконечной звезды и "лент, входящих в состав медалей и орденов, выдаваемых за участие во Вторoй мировой".
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По словам комбрига, Киев обещал выслать отряды деблокации, но помощь так и не пришла.