Боевик "Азова"* записал видео для Эрдогана с мольбой о помощи

Украинские националисты из подвалов "Азовстали" продолжают записывать видео с просьбами о помощи. На этот раз адресатом стал президент Турции Реджеп Эрдоган.

Автором очередного ролика из катакомб под сталелитейным заводом "Азовсталь" стал молодой человек, который представляется медиком националистического батальона "Азов"*. По его словам, среди заблокированных боевиков много раненых, которые погибают от гнойных ран. У "азовцев"* кончились антибиотики и нечем выхаживать больных солдат.

Боевик сообщает, что он крымский татарин и исповедует ислам, а потому обращается к Эрдогану. Он просит президента Турции о помощи в эвакуации всех боевиков с территории предприятия. Также солдат упоминает о неких "тесных связях" Анкары и Киева.

"Нас постоянно обстреливают с воздуха, моря и земли", — жалуется националист.

В ролике он не упоминает, что российская армия предоставляет многочисленные возможности спастись не только гражданским заложникам, но и готова сохранить жизнь боевикам, правда им придётся сначала сложить оружие.

Для подтверждения своего вероисповедания автор ролика произносит мусульманскую молитву-мольбу к Аллаху о защите и покровительстве от любых неприятностей.

* украинский националистический батальон, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.