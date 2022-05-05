Депутат Красов: информация о введении военного положения в РФ — "полная чушь"

Распространяема иностранными СМИ информация о том, что якобы в России планируют ввести военное положение, не соответствует действительности, заявил первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

По его словам, подобные фейки — "полная чушь" и призваны дестабилизировать ситуацию в стране. Как подчеркнул депутат, Россия проводит спецоперацию, которая реализуется Вооружёнными силами РФ и всё идёт по плану.

Это полнейшая чушь, какая-то провокация тёмных сил, которые используют любые возможности, чтобы очернить РФ, посеять рознь", — пояснил депутат РИА Новости.

Он подчеркнул, что подобные сценарии "пишут за океаном" и они призваны демонизировать Россию, тогда как с реальной ситуацией они никак не связаны.

"Актёры со временем меняются, но установка остаётся та же: демонизировать и очернить Россию", — резюмировал парламентарий.