Лавров: Зеленский думает, как использовать неонацистов для борьбы с Россией

Министр иностранных дел Сергей Лавров уверен, что президент Украины Владимир Зеленский думает, как использовать нацистов для борьбы с РФ.

Когда у украинского президента брали интервью западные издания и спросили, как он относится к нацбату "Азов"* и к тем идеям, которые эта организация проповедует и применяет, тот заявил, что у них "таких батальонов много".

Глава МИД процитировал Зеленского, который сказал про членов "Азова"*, что "они такие, какие есть".

"Хочу обратить ваше внимание, что вот эту фразу "они такие, какие они есть" журналист, который брал у Зеленского интервью вырезал и не пустил её в эфир", — сообщил Лавров.

Он особо отмечает, что человек, который брал у лидера Украины интервью, отлично понимает, что тот говорит и на самом деле думает.

"А думает Зеленский о том, как использовать нацистов для борьбы с Россией", — подытожил министр.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.