Пушков: планы Берлина отказаться от газа РФ к 2024 году "выглядят утопическими"

Планы на отказ от поставок российского газа в срок до 2022-2024 года, о которых ранее заявили в Берлине, выглядит "утопическим", заявил сенатор Алексей Пушков.

По словам политика, такой шаг со стороны Германии стал бы "безумием".

"Курс на отказ от газа из России в 2024-м году, объявленный Берлином, сегодня выглядит утопическим", — заявил российский сенатор. — Что касается 2022-23 годов, такой отказ был бы для Германии безумием".

Как подчеркнул сенатор, даже планы, которые озвучили в Евросоюзе о якобы отказе от поставок российского голубого топлива к 2027 году, вряд ли выполнимы. Он уточнил, что ранее в немецкой прессе аналитики признали, что если Германия решиться на "закрытый вентиль", то в стране придётся остановить промышленность и производство.

"О чём вполне справедливо пишет "Шпигель". Именно такой анализ я называю "вынужденным реализмом", — резюмировал Пушков.