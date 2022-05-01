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Автор Камиль Джабраилов

Глава МИД ФРГ Бербок: "Отмена санкций произойдёт, если Россия выведет войска"

Общество

Евросоюз отменит антироссийские санкции, если армия РФ покинет территорию Украины, однако отношения между Брюсселем и Москвой уже не будут прежними. Об этом в интервью Bild заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

"Перемирие может быть только первым шагом. Отмена санкций произойдёт только в том случае, если Россия выведет свои войска", — сказала она.

Немецкий министр отметила, что Европа не собирается принимать условия России, так как не исключает военную угрозу со стороны Москвы. По словам Бербок, Евросоюз больше не доверяет заявлениям Кремля, поэтому и отношения между сторонами уже не выйдут на прежний уровень.

"Европа никогда больше не сможет положиться на заверения Москвы", — заявила министр.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Наталия Красовская
германия анналена бербок
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