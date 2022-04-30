Sohu: Польша готовится к скорому вводу войск на Украину

Запланированные Польшей военные маневры могут быть подготовкой к переброске войск на Украину. Вашингтон подталкивает Варшаву к активным антироссийским действиям.

Оборонное ведомство Польши объявило о грядущих в мае военных учениях, которые затронут север и восток страны. Граждан предупредили, что по дорогам в большом количестве будет передвигаться военная техника. Это понадобится для отработки механизмов "приема и переброски союзных сил", заверило Минобороны.

Аналитики китайского издания Sohu обратили внимание, что новость об учениях была опубликована сразу после предупреждения Службы внешней разведки России о возможном вторжении польской армии на территорию Украины. Эксперты уверены, что Варшаву к агрессивным действиям подталкивает в Вашингтон, стремящийся к эскалации украинского кризиса.

"Основная цель этих военных учений может заключаться в полной мобилизации польской армии, чтобы ее можно было в любой момент отправить в бой и попытаться изменить ход событий на Украине", — считают авторы материала.

Польша уже долгое время является самым ярым противником России в Евросоюзе. Теперь, когда США пообещали Варшаве экономическую выгоду и покровительство, польские власти могут решиться на различные безрассудные поступки, отмечают китайские эксперты. Но не стоит забывать, что Кремль не оставит любые поползновения польской армии без внимания.