Американский адмирал: флот США покинул Чёрное море и пока не вернётся туда

Американский флот покинул акваторию Чёрного моря ещё до начала военной специальной операции на Украине и планов возвращаться пока нет.

С таким заявлением выступил начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей. По его словам, корабли США не намерены приближаться к границам боевых действий.

Заявление американского адмирала касается не только боевых кораблей, плавучие госпитали Comfort и Mercy также намерены держаться подальше, чтобы у Кремля не возникали закономерные вопросы.

"Мы будем держаться вне Чёрного моря", — объявил Гилдей.

Флот США предпочёл в спешке покинуть акваторию Чёрного моря ещё до начала спецоперации Вооружённых сил РФ в Донбассе. Пентагон сразу отверг идею даже "демонстрировать флаг" в зоне видимости российских кораблей.

Администрация Белого дома стремится любым способом избежать "войны с участием НАТО" или как-то спровоцировать боевые действия между США и Россией.