NI: Финляндии и Швеции не место в НАТО из-за угрозы холодной войны в Европе

Финляндия и Швеция являются важными союзниками Североатлантического альянса. При этом Хельсинки и Осло всегда сохраняли нейтральную позицию и не вступали в НАТО. Однако после начала военной спецоперации российской армии на Украине скандинавские страны заявили о своём желании войти в состав альянса.

Аналитик Мэтью Май убеждён, что возможное членство Финляндии и Швеции не усилит влияние НАТО, а спровоцирует начало новой холодной войны в Европе. По мнению эксперта, Вашингтон может повторить ту же ошибку, которую он допустил в случае с Украиной.

"Именно американские дипломаты неоднократно отклонялись от предотвращения конфликта на Украине, когда встречались с официальными лицами РФ. Вместо этого администрация Байдена предпочла поддерживать политику открытых дверей НАТО, не учитывая геополитические реалии", — отмечает эксперт в издании The National Interest.

Расширение границ НАТО усилит соперничество мировых держав. Май призывает Вашингтон выступить против членства Финляндии и Швеции в альянс, чтобы не спровоцировать конфликт с Россией.