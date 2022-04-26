После возвращения Трампа в Twitter демократам не видать большинства в Конгрессе

Владельцы сервиса микроблогов Twitter согласились продать компанию Илону Маску. Окружение Джо Байдена всерьёз обеспокоено, что в соцсеть вернётся Дональд Трамп.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск решил не ограничиваться 9% акций Twitter, а выкупить всю кампанию. Бизнесмен заверил, что будет чётко следовать принципу "свободы слова". В Белом доме опасаются, что это может означать разблокировку блога бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает портал телеканала CNBC.

Окружение Джо Байдена внимательно следит за заключением сделки по Twitter. Руководство демократической партии боится, что вместе с владельцем соцсети сменится и политика компании, а значит будет восстановлен доступ Дональда Трампа и других республиканцев. Выборы в Конгресс не за горами, и новый рупор в руках консерваторов серьёзно уменьшает позиции демократов.

Раннее Трамп неоднократно заявлял, что его возвращении в Twitter не планируется. Со своими избирателями он будет общаться с помощью аккаунта на собственной платформе TRUTH Social.