Зеленский пригрозил России: "Наш народ останавливал танки голыми руками"

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на станции метро в Киеве. Он пригрозил России выходом из переговоров в случае проведение референдума или уничтожения людей в Мариуполе.

Зеленский сделал несколько громких заявлений в рамках пресс-конференции.

"Нас не уважали в России, презирали на уровне власти, на уровне большого процента их общества. Там не считают независимым наше государство, не уважают нашу культуру и ценности, считают, что мы не имеем права на самостоятельность, а значит, права на жизнь", — сказал лидер Украины.

Он уверил, что готов встретиться с Владимиром Путиным, чтобы остановить в****. Он уверил, что народ Украины ничего не боится, так как "голыми руками останавливал танки".

Президент Украины объяснил что его не интересует мнение РФ по поводу поставок вооружения.

"Что касается поставок оружия, нам всё равно, что думает по этому поводу Россия. Хотя они и сами нам много техники поставили", — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский похвастался тем, что наконец-то Украине прислали то оружие, которое они просили.