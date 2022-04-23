"Нет места": Канада отказалась сесть с Россией за один стол на G20

Министр финансов Канады Христя Фриланд объяснила, что Канада протестует против участия России в саммите G20.

Как сообщает издание Reuters, представители Канады не желают видеть Россию на встрече "Большой двадцатки" (клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой).

"G20 не может эффективно функционировать с Россией за столом переговоров. Ей нет места за столом стран, которые объединились для поддержания глобального экономического процветания. Россия не может быть браконьером и егерем одновременно", — объяснила Фриланд.

Многие страны заявили, что собираются бойкотировать встречу из-за участия в ней делегации РФ.

Ранее Представители США, Германии и Японии бойкотировали выступление России на совместном заседании комитета по развитию Всемирного банка и Международного валютного фонда.