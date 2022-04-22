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США и союзники бойкотировали выступление России на форуме Всемирного банка и МВФ
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Автор Камиль Джабраилов

США и союзники бойкотировали выступление России на форуме Всемирного банка и МВФ

Мир

Представители США, Германии и Японии бойкотировали выступление России на совместном заседании комитета по развитию Всемирного банка и Международного валютного фонда. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, американский, германский и японский представители покинули форум в начале выступления российского делегата.

Инцидент произошёл во время форума Всемирного банка и МВФ по вопросам глобального развития, который собрал более 20 представителей различных государств.

Ранее на этой неделе чиновники ряда стран также бойкотировали выступление министра финансов России Антона Силуанова на встрече "Большой двадцатки".

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
сша япония германия
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