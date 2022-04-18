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Автор Антон Уткин

InfoBrics: Запад толкает Финляндию и Швецию повторить ошибку Украины

Политика

Финляндия и Швеция повторяют главную ошибку киевского режима, не желая учитывать мнение России. Вступление этих стран в НАТО только усилит кризис в Европе, публикует портал InfoBrics мнение бразильского политолога Лукаса Лейроса.

InfoBrics: Запад толкает Финляндию и Швецию повторить ошибку Украины

Запад отказывается осознавать, что безопасность европейского региона напрямую зависит от расширения НАТО, пишет InfoBrics. Попытка заставить Финляндию и Швецию отказаться от нейтрального статуса, чтобы затянуть их в Альянс, приведёт к новой волне восточно-европейского кризиса.

"Глобальной повесткой дня на ближайшее время должны стать отказ от расширения Альянса и стабилизация европейской безопасности", — уверен Лукас Лейрос.

Пока военный блок показывает крайне безответственное поведение, пытаясь расшириться за счёт скандинавских стран. Италия и Великобритания утверждают, что вступление в НАТО обеспечит безопасность государствам. Такое впечатление, что они уже забыли опыт Украины.

Именно заявление Киева о намерении вступить в Североатлантический альянс привело к опасному кризису, и в шаге от подобной ошибки находятся Хельсинки и Стокгольм.

"Российская цель — сделать Киев нейтральным государством. Москва заинтересована, чтобы как можно больше нейтральных стран отделяло российское окружение от территории НАТО", — отметил эксперт.

Включение в Альянс новых стран создаст высшую точку роста напряженности в отношениях с Россией, и это станет самой большой угрозой европейской стабильности.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Олег Артюков
Темы нато швеция украина финляндия
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