Министр Финляндии заявила о "весьма вероятном" вступлении страны в НАТО

Министр Финляндии по делам Евросоюза и госсобственности Тютти Тюппурайнен оценила сценарий, при котором страна вступит в Североатлантический альянс, как "весьма вероятный".

"Народ Финляндии, похоже, уже принял решение, и подавляющее большинство поддерживает членство Финляндии в НАТО…На данный момент я бы сказала, что это весьма вероятно, но решение ещё не принято", — сказала Тюппурайнен в интервью британскому телеканалу Sky News.

Она призвала как можно быстрее подать заявку в НАТО и отметила, что власти Финляндии знают о реакции Москвы по поводу возможного членства страны в альянсе.

Министр напомнила, что каждая страна вправе самостоятельно решать, как ей обеспечивать свою безопасность.

"Что бы ни говорила Россия, мы это, конечно, слышим, но мы принимаем свои собственные решения, исходя из наших интересов и из наших условий, из нашего учета общей ситуации", — подчеркнула Тюппурайнен.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия может быстро получить членство в Североатлантическом альянсе, если подаст заявку на присоединение к альянсу.