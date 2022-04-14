На Новодевичьем кладбище проходят поминки по Жириновскому

На Новодевичьем кладбище в Москве проходят поминки по депутату Госдумы, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому.

Память политика пришли почтить его родные, близкие и соратники.

"Тяжело и больно провожать человека, которого знаешь более 30 лет. Мы не были политическими противниками, мы были парламентскими бойцами. И надо смело говорить, Владимир Вольфович стоял у истоков рождения парламента молодой и современной России. Поэтому, дорогой друг, товарищ, спи спокойно", — произнес речь у могилы лидера ЛДПР один из депутатов ГД.

26 января Жириновский заболел коронавирусом, о чём стало известно спустя две недели, когда политика в тяжелом состоянии положили в больницу.

Вскоре состояние лидера ЛДПР улучшилось, и он возобновил работу дистанционно, но спустя две недели Жириновского пришлось экстренно вводить в медикаментозную кому.

6 апреля политик скончался.