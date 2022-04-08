Незаконные санкции в отношении РФ можно считать международным актом агрессии

Незаконные санкции, направленные на подрыв экономики страны, что соизмеримо с угрозой существования и суверенитета, можно квалифицировать, как акт международной агрессии.

"С учётом всей совокупности правовых и политических обстоятельств можно сделать вывод, что санкции в нынешней ситуации могут быть квалифицированы как акт агрессии в отношении Российской Федерации, как одна из форм гибридной войны", — пишет Тelegram-канал Дмитрий Медведев.

Отмечается, что государство, в нашем случае, это Россия, имеет "право на индивидуальную и коллективную оборону в рамках национального законодательства и международного права".

Соответственно Российская Федерация этим правом воспользуется в тех формах и пределах, которые считает необходимыми.