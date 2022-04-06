Миронов: со смертью Жириновского парламентаризм понёс тяжёлую утрату

Глава фракции "Справедливая Россия — за Правду" Сергей Миронов отметил, что смерть бессменного лидера ЛДПР Владимира Жириновского стала настоящим ударом для всех, и для парламентаризма в России в частности.

По словам Миронова, Жириновский занимал особое место на политической арене России, был истинным патриотом, до конца боролся за национальные интересы РФ.

Парламентарий добавил, что голоса Жириновского особенно не хватает сейчас, когда Россия ведёт сражение "за новый мир".

"Парламентаризм России понес тяжелую утрату. Яркий политик, настоящий и большой патриот России, бескомпромиссный борец за национальные интересы нашей страны, блестящий, остроумный полемист. Как бы его голос был нужен сейчас — когда наконец-то Россия поднялась из окопов за новый мир", — с сожалением написал Миронов в своем Telegram-канале.

Свои сожаления в связи со смертью лидера ЛДПР принесли президент РФ Владимир Путин, председатель Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр Михаил Мишустин, назвавший Жириновского "истинным патриотом, посвятившем всю жизнь служению Родине и её гражданам".