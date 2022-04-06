ЛДПР: смерть Жириновского — это удар для всей России и армии его сторонников

Члены ЛДПР подтвердили информацию о том, что в среду, 6 апреля, после долгой болезни умер лидер фракции Владимир Жириновский.

В пресс-службе партии подчеркнули: из жизни ушёл без преувеличения великий человек, который вписал своё имя в историю страны и всего мира.

"Сегодня после затяжной болезни скончался председатель ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Это удар для всей России, для армии его сторонников. Мы все скорбим", — сказано в официальном Telegram-канале партии.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о смерти Жириновского. По его словам, личность председателя ЛДПР настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России.

После получения информации о том, что Жириновский ушёл из жизни, в Госдуме объявили минуту молчания, а затем прервали заседание.

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