Члены ЛДПР подтвердили информацию о том, что в среду, 6 апреля, после долгой болезни умер лидер фракции Владимир Жириновский.
В пресс-службе партии подчеркнули: из жизни ушёл без преувеличения великий человек, который вписал своё имя в историю страны и всего мира.
"Сегодня после затяжной болезни скончался председатель ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Это удар для всей России, для армии его сторонников. Мы все скорбим", — сказано в официальном Telegram-канале партии.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о смерти Жириновского. По его словам, личность председателя ЛДПР настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России.
После получения информации о том, что Жириновский ушёл из жизни, в Госдуме объявили минуту молчания, а затем прервали заседание.
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