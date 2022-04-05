Альянс AUKUS может спровоцировать новую гонку вооружений между мировыми державами, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Как подчеркнул Полянский, в первую очередь речь идёт о "режиме ядерного нераспространения".
По словам зампостпреда, альянс трёх может стать триггером для стран, которые намерены развиваться своё вооружение.
"Считаем, что данное партнёрство провоцирует напряжённость в сфере международной безопасности, формирует предпосылки к началу нового витка гонки вооружений, причём не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — заявил Полянский на заседании комиссии ООН по разоружению.
Зампостпреда подчеркнул, что AUKUS вызывает "озабоченность" с точки зрения влияния на договорённости о ядерном нераспространении. Конкретно речь идёт о странах участницах альянса:
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