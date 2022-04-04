США угрожают странам, которые попытаются помочь России в спецоперации

Американские власти готовы возложить последствия на те страны, которые попытаются помочь Москве в проводимой ею специальной военной операции на Украине. При этом Вашингтон не будет раскрывать детали своих ответных мер, сообщил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс во время брифинга.

По его словам, речь идет о странах, которые попытаются помочь России обойти введенные Вашингтоном и союзниками по всему миру санкции. Эта же мера касается попыток поддержать военные усилия российских властей на Украине, оказывая Москве финансовую, материальную или военную помощь.

Дипломат отказался конкретизировать, какой "ответ" со стороны США ждёт эти страны.

Напомним, США в координации со своими союзниками и партнёрами готовятся ввести новые ограничительные меры в отношении России. Это связано с событиями на Украине.

Отмечается, что введение новых антироссийских санкций должно "укрепить позиции Украины как на поле боя, так и на переговорах с Россией".