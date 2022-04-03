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Автор Антон Уткин

Посол Украины Мельник: президент ФРГ имеет "паутину контактов" с Россией

Политика

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник уверен, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер тесно связан с Россией и имеет целую "паутину контактов" с Москвой. Такое мнение он высказал корреспондентам немецкой газеты Tagesspiegel.

Посол Украины Мельник: президент ФРГ имеет "паутину контактов" с Россией

Германия слишком заинтересована в хороших отношениях с Россией, так как зависит от российского газа, нефти и угля, поделился мнением посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью газете Tagesspiegel. Отдельной критики украинского дипломата удостоился президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Для Штайнмайера отношения с Россией были и остаются чем-то фундаментальным, даже святым, что бы ни произошло", - считает посол.

По словам Мельника, президент Германии, ранее возглавлявший Ведомство федерального канцлера и МИД ФРГ, создал целую "паутину контактов" с Кремлём, куда вовлёк многих людей, играющих сейчас главную роль в коалиции. Это и внешнеполитический советник канцлера Йенс Плётнер, и статс-секретарь МИД Андреас Михаэлис, а также многие другие, уточнил дипломат.

Андрей Мельник уверен, что даже решение о проведении спецоперации Вооружённых сил РФ в Донбассе "не играет большой роли" в отношении Штайнмайера к России.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Олег Артюков
Темы украина германия франк-вальтер штайнмайер
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