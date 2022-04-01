Вооруженные силы России кратно превосходят армию США — издание 19FortyFive

Российские Вооружённые силы существенно превосходят армию США. Такой вывод был сделан американскими военные аналитиками Джеймсом Ди Пэйном и Октавианом Миллером.

Как гласит стратегия национальной безопасности Соединённых Штатов на 2022 год, Пекин для Вашингтона - "постоянный соперник", тогда как Москва является "острой угрозой". В Индо-Тихоокеанском регионе Пентагон сосредоточился на противостоянии с Китаем, а приоритетным направлением работы ведомства в Европе стала Россия. Эксперты издания 19FortyFive убеждены, что США не справятся с двумя вызовами одновременно.

"Это непростая задача, и американские военные сегодня не в состоянии взять ее на себя", — констатируют авторы в статье.

Сейчас Россия превосходит американские вооруженные силы в некоторых областях, утверждают эксперты. Армия РФ имеет мощнейшие бронетанковые силы и кратное преимущество по тактическому ядерному вооружению. Против 6 000 американских танков Москва может выставить около 12 000 аналогичных боевых машин. Что касается атомного оружия, положение США и вовсе провальное.

"Российский тактический ядерный потенциал превосходит американский в соотношении 10 к 1", — резюмируют специалисты.

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