Политолог Александров предложил разбомбить польских миротворцев на Украине

Ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров оценил для Pravda.Ru возможность введения польских миротворцев на Украину.

"Польша говорит о том, что хочет ввести миротворцев на территорию Украины, но не раскрывает, куда именно. Конечно, мы можем домысливать за поляков, и понимаем, что они хотят вернуть Львов и другие западные области Украины. Если они хотят вернуть себе Львов, то может быть, это и неплохо. Всё равно это такая русофобская часть Украины которая нам, по большому счету, не нужна", — заявил Александров.

Он предложил уничтожить польских миротворцев в том случае, если они появятся на западе Украины.

"Львов может стать источником постоянной войны против России и её войск на Украине. Поэтому полякам надо дать чётко понять, что если они хотят вводить войска на запад Украины, то это можно сделать только по договорённости с РФ. Скорее всего, поляки на это не пойдут. Я считаю, что нам не надо допускать, чтобы они вводили туда миротворческий контингент. Надо просто его разбомбить", — отметил собеседник издания.

По словам Александрова, уничтожение миротворцев приведёт к конфликту с НАТО, и в этом случае России потребуется помощь Белоруссии.

"В этом случае Белоруссия должна не оставаться в стороне, а принять участие в военной операции. Потому что это уже будет конфликт с НАТО. Белоруссия может нанести удар вдоль западной границы Украины и блокировать продвижение миротворцев НАТО. Но я не уверен, что альянс решится на такое. По-моему, это такой блеф сейчас идёт. Они пытаются нас всячески запугать", — подчеркнул политолог.

Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский предложил ввести миротворцев НАТО на Украину.