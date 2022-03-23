Баширов объяснил, как Польша может ввести войска на Украину

Вариант с заходом Польши в западные области Украины, санкционированный президентом США Джозефом Байденом во время визита в Варшаву на этой неделе, становится всё более реалистичным. Такое мнение высказал российский политолог Марат Баширов в своём Telegram-канале.

Эксперт заметил, что над зданием посольства России в Варшаве 22 марта был виден дым. Вероятно, жгут документы, которые нельзя вывезти, считает аналитик.

По его мнению, сценарий может быть таким. Президент Украины Владимир Зеленский обратится за помощью к Польше, а не к НАТО. Польша согласится и введёт войска на западную Украину, а может, ещё присоединится и Литва.

"И в таком случае есть вероятность, что переговорным путём установят серую зону на Украине, чтобы наши войска и Польши не сталкивались. Конечно, это нарушение Устава НАТО со стороны Польши, но сейчас все правила отброшены. В таком варианте нам надо было как раз окружить Киев, а не брать его, чтобы обозначить свои претензии на территории", — заключил Баширов.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман оценил, вероятность того, что НАТО захочет вмешаться в конфликт на Украине.