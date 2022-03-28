Рестораторы жалуются на трудности в закупке ингредиентов

Рестораторы России сетуют на трудности с поставкой продуктов в свои заведения. Проблемы возникают даже с закупкой овощей, соусов, рыбы, пишет издание "Известия".

Перебои в доставке ингредиентов возникли у популярных, широких сетей ресторанов быстрого питания, например, у "Якитории", которая специализируется на японской кухне. Об этом сообщил "Известиям" владелец бренда Александр Муратов. Проблему заметили и в Федерации рестораторов России, добавив в список тяжело добываемых продуктов также салаты и сиропы.

Без определённых ингредиентов не получится приготовить блюда, заявил Олег Подгорный, директор сети "Шоколадница". Как и рестораны "Тануки", это заведение разрабатывает меню из более бюджетных блюд, заменяя импортные продукты отечественными аналогами.

На помощь ресторанам пришёл Минсельхоз: поступило предложение, что для обеспечения потребностей внутреннего рынка стоит обнулить импортные пошлины на овощи до 30 сентября.