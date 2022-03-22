Вассерман: темп спецоперации замедлился, это заставляет нервничать

Российская армия столкнулась с определенными сложностями во время спецоперации в Донбассе. Положение дел на Украине заставляет нервничать, признался Анатолий Вассерман.

Известный политэксперт Анатолий Вассерман после анализа обстановке на Украине рассказал, что денацификация и демилитаризация продолжаются вполне успешно, но некоторые аспекты спецоперации заставляют его изрядно нервничать, пишут Новости Челябинска.

Движение российских Вооружённых сил по территории Украины значительно замедлилось, и тому виной определённые факторы. Украинская армия и националистические батальоны массово размещают огневые точки и артиллерию в населенных районах городов, надеясь атаковать ВС РФ под прикрытием "живого щита" из мирного населения. Помимо того, что такой подход должно осудить всё мировое сообщество, это создаёт значительные трудности для спецоперации.

Вооружённые силы России получили однозначный приказ: всячески избегать жертв среди гражданских. Потому они вынуждены действовать максимально деликатно и ювелирно.

Несмотря на это, Вассерман уверен, что специальная операция по денацификации будет завершена, так как уже достигнуты большие успехи в этом направлении. Пусть и неторопливо, но уверенно, Москва движется к логическому завершению украинского кризиса.

"Что бы ни болтали западные покровители террористов – а от скорой заслуженной кары не уйти никому", - подвёл итог политолог.

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