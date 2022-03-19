EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Дмитрий Плотников

Российские войска изматывают ВСУ "блуждающей тактикой"

Политика

Успех спецоперации Вооружённых сил РФ в Донбассе объясняется изматывающей тактикой. Российская армия попросту сбивает противника с толку, считает военный аналитик портала "Военное обозрение".

Российские войска изматывают ВСУ "блуждающей тактикой"

Военная инфраструктура киевского режима продолжает получать удар за ударом. Украинскую армию успешно окружают в котлах, в то время как гражданским предоставляется возможность покинуть страну по гуманитарным коридорам. Российские войска наносят удары с Краматорска, Николаева, Славянска, то есть по основным скоплениям ВСУ.

Эксперт издания "Военное обозрение" Евгений Люшилин пояснил, что Минобороны России пользуется "блуждающей тактикой". Она подразумевает нанесение непредсказуемых ударов по военным объектам противника, что не даёт неприятелю возможность подготовиться. Процесс демилитаризации идёт точечно, добавил аналитик.

Подобный поворот событий дезертировал армию Украины - ВСУ и нацбаты не могут понять, какой следующий объект системы ПВО следует защищать. По словам Люшилина, хорошим примером используемой тактики является нанесение ракетного удара по авиационно-ремонтому заводу подо Львовом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Русские солдаты рискуют жизнью, чтобы украинцы жили мирно
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
Темы всу украина
Sberbank
Новости
Российские войска изматывают ВСУ "блуждающей тактикой"
Украинские беженцы вместо США оседают в Мексике
Политолог Батурин назвал самый надёжный гарант нейтралитета Украины
Беспалов: "Об ажиотаже и отсутствии лекарств забудем, как о страшном сне"
Взгляд "чайника" на санкции: какое "бревно" застряло в глазу импортозамещения?
Экс-премьер Украины: Киевский режим демонстрирует нежелание мира
Нам не надо: Пентагон в очередной раз заявил, что не будет "воевать" на Украине
В Мелитополе обратились в Киеву: "Вы хотите поставить нас на колени?"
Вучич припомнил Западу Косово: "У нас вы пустые коляски не показывали"
В Киеве рассказали, на сколько "затянутся" переговоры Украины и России
Популярное
Мир. Новости мира
Президента Украины Зеленского выдвинули на Нобелевскую премию мира

Европейские политики выдвинули кандидатуру президента Украины Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира в свете "исторических и беспрецедентных событий".

Президента Украины Зеленского выдвинули на Нобелевскую премию мира
Американская журналистка: про Украину нам всё врут, а их "Азов"* — проект НАТО
Мир. Новости мира
Американская журналистка: про Украину нам всё врут, а их "Азов"* — проект НАТО
Политика. Новости и аналитика
Россия прямо пригрозила поставить США на место
Политика. Новости и аналитика
В Одессе российские летчики нарисовали в небе символ для нацбатов
Ирина Шлионская Катастрофы приводят к быстрому старению Ирина Шлионская Людмила Черткова У нас осталось два варианта: ядерная зима или "русская весна" Людмила Черткова Усам Оздемиров Дефолт России не грозит, но и больших перемен ждать не стоит Усам Оздемиров
Экономика и бизнес
Почему Путин решил оставить Набиуллину на посту главы ЦБ
Общество
В Госдепе США объяснили, при каких условиях отменят санкций против РФ
Почему выступление Путина на концерте в Лужниках прервали — ответил Соловьёв
Общество
Почему выступление Путина на концерте в Лужниках прервали — ответил Соловьёв
Последние материалы
Беспалов: "Об ажиотаже и отсутствии лекарств забудем, как о страшном сне"
Взгляд "чайника" на санкции: какое "бревно" застряло в глазу импортозамещения?
Экс-премьер Украины: Киевский режим демонстрирует нежелание мира
Нам не надо: Пентагон в очередной раз заявил, что не будет "воевать" на Украине
В Мелитополе обратились в Киеву: "Вы хотите поставить нас на колени?"
Вучич припомнил Западу Косово: "У нас вы пустые коляски не показывали"
В Киеве рассказали, на сколько "затянутся" переговоры Украины и России
Украина признала, что потеряла выход к Азовскому морю
Дипломат Парамонов: Европу захлестнула русофобия, граничащая с расизмом
Global Times: США спровоцировали конфликт на Украине, им и "тушить"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников