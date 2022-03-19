Российские войска изматывают ВСУ "блуждающей тактикой"

Успех спецоперации Вооружённых сил РФ в Донбассе объясняется изматывающей тактикой. Российская армия попросту сбивает противника с толку, считает военный аналитик портала "Военное обозрение".

Военная инфраструктура киевского режима продолжает получать удар за ударом. Украинскую армию успешно окружают в котлах, в то время как гражданским предоставляется возможность покинуть страну по гуманитарным коридорам. Российские войска наносят удары с Краматорска, Николаева, Славянска, то есть по основным скоплениям ВСУ.

Эксперт издания "Военное обозрение" Евгений Люшилин пояснил, что Минобороны России пользуется "блуждающей тактикой". Она подразумевает нанесение непредсказуемых ударов по военным объектам противника, что не даёт неприятелю возможность подготовиться. Процесс демилитаризации идёт точечно, добавил аналитик.

Подобный поворот событий дезертировал армию Украины - ВСУ и нацбаты не могут понять, какой следующий объект системы ПВО следует защищать. По словам Люшилина, хорошим примером используемой тактики является нанесение ракетного удара по авиационно-ремонтому заводу подо Львовом.

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