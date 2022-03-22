EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Рябов

В Госдуме прокомментировали законопроект о выходе России из ВТО

Политика

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов и экономист, директор Института нового общества Василий Колташов прокомментировали Pravda.Ru законопроект о выходе России из Всемирной торговой организации.

В Госдуме прокомментировали законопроект о выходе России из ВТО

"Я полагаю, что эта инициатива как минимум должна быть обсуждена на экспертных площадках, которые бы включали в себя и нашу большую четвертку представителей бизнеса — это Торгово-промышленная палата России, РСПП, "Опора России", "Деловая Россия". И также необходимо получить отклик из регионов. Потому что крайне важно не навредить российской экономике. Инициатива требует скрупулезного обсуждения и спешить здесь нельзя", — заявил собеседник Кирьянов.

По мнению Колташова, Всемирной торговой организации больше не существует.

"Она погибла, уничтожена. Выход России из ВТО в условиях санкций будет означать демонстрацию того, что это умирание ускорилось, демонстрацию для остального мира. Для нас ничего не изменится. На Западе вводятся ограничения на продажу российских товаров, ограничения также касаются финансовых структур, то есть ни принципы, ни правила ВТО не соблюдаются более", — отметил экономист.

Он напомнил, что серьёзный удар по ВТО нанёс ещё президент США Дональд Трамп, который долгое время не назначал американских представителей в суды ВТО, блокируя разбирательства, создавал протекционистские барьеры и вводил таможенные пошлины в отношении китайской продукции.

"У ВТО больше нет никакого авторитета, она больше не выражает идею некого будущего мира. ВТО является рудиментом прошлой эпохи, которая ушла безвозвратно. Но принятие Россией решения о выходе из ВТО будет являться очень важной демонстрацией. Вопрос в том, подходящий ли момент для демонстраций. До взятия Киева и Днепропетровска и после взятия городов — это будут две разные ситуации с точки зрения эффективных демонстраций", — добавил эксперт.

Ранее депутаты от фракции "Справедливая Россия — За правду" и сенатор Ольга Епифанова внесли в Госдуму законопроект о выходе страны из ВТО.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Путин - какое НАХРЕН ВТО !
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
Темы вто дональд трамп василий колташов
Sberbank
Новости
Назван способ спасти российские активы от передачи Украине
WSJ: США поставляют Киеву системы ПВО, ранее купленные у Советского Союза
Die Welt: применение РФ ракеты "Кинжал" на Украине — предостережение для НАТО
Польша придумала кару для компаний, не свернувших бизнес в России
Москва предупредила ЕС: цена нефти из-за вас может вырасти до $500 за баррель
В посольстве РФ опровергли сообщения СМИ США о "фильтрационных лагерях"
В Британии решили "временно" национализировать Gazprom Energy
Крым и Донбасс ждут признания Киевом
В Киеве посоветовали Зеленскому поднять белый флаг: "Целее будем"
Японцы об ответе Москвы на санкции Токио: Россия поставила "чёрную метку" Кисиде
Популярное
Мир. Новости мира
Чешский политолог предрёк передел мира между великими державами

Чешский политолог и экономист Пётр Робейшек рассказал в интервью Radio universum, что глобализация закончится разделением стран на два торговых блока: китайско-российский и американо-европейский.

Чешский политолог предрёк передел мира между великими державами
Опубликовано "пророчество" Жириновского о тайной цели НАТО
Мир. Новости мира
Опубликовано "пророчество" Жириновского о тайной цели НАТО
Политика. Новости и аналитика
Глава СПЧ Фадеев ответил Шварценеггеру на критику спецоперации на Украине
Мир. Новости мира
Пушилин назвал маловероятным взятие под контроль Мариуполя за неделю
Любовь Степушова Почему бандеровский актив до сих пор не зачищен в Херсоне? Любовь Степушова Ирина Шлионская Исследователи будут учиться предсказывать сложные землетрясения Ирина Шлионская Людмила Черткова У нас осталось два варианта: ядерная зима или "русская весна" Людмила Черткова
Мир. Новости мира
Аналитик из КНР обратил внимание мира на "чрезвычайно важный сигнал" США
Мир. Новости мира
В США призвали отказаться от военной помощи Киеву: "Оружие достанется нацистам"
В каком случае армия Белоруссии перейдёт границу с Украиной
Новости Белоруссии
В каком случае армия Белоруссии перейдёт границу с Украиной
Последние материалы
Die Welt: применение РФ ракеты "Кинжал" на Украине — предостережение для НАТО
Польша придумала кару для компаний, не свернувших бизнес в России
Москва предупредила ЕС: цена нефти из-за вас может вырасти до $500 за баррель
В посольстве РФ опровергли сообщения СМИ США о "фильтрационных лагерях"
В Британии решили "временно" национализировать Gazprom Energy
Крым и Донбасс ждут признания Киевом
В Киеве посоветовали Зеленскому поднять белый флаг: "Целее будем"
Японцы об ответе Москвы на санкции Токио: Россия поставила "чёрную метку" Кисиде
В Италии может полностью встать всё промышленное производство
В Госдуме прокомментировали законопроект о выходе России из ВТО
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников