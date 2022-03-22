В Госдуме прокомментировали законопроект о выходе России из ВТО

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов и экономист, директор Института нового общества Василий Колташов прокомментировали Pravda.Ru законопроект о выходе России из Всемирной торговой организации.

"Я полагаю, что эта инициатива как минимум должна быть обсуждена на экспертных площадках, которые бы включали в себя и нашу большую четвертку представителей бизнеса — это Торгово-промышленная палата России, РСПП, "Опора России", "Деловая Россия". И также необходимо получить отклик из регионов. Потому что крайне важно не навредить российской экономике. Инициатива требует скрупулезного обсуждения и спешить здесь нельзя", — заявил собеседник Кирьянов.

По мнению Колташова, Всемирной торговой организации больше не существует.

"Она погибла, уничтожена. Выход России из ВТО в условиях санкций будет означать демонстрацию того, что это умирание ускорилось, демонстрацию для остального мира. Для нас ничего не изменится. На Западе вводятся ограничения на продажу российских товаров, ограничения также касаются финансовых структур, то есть ни принципы, ни правила ВТО не соблюдаются более", — отметил экономист.

Он напомнил, что серьёзный удар по ВТО нанёс ещё президент США Дональд Трамп, который долгое время не назначал американских представителей в суды ВТО, блокируя разбирательства, создавал протекционистские барьеры и вводил таможенные пошлины в отношении китайской продукции.

"У ВТО больше нет никакого авторитета, она больше не выражает идею некого будущего мира. ВТО является рудиментом прошлой эпохи, которая ушла безвозвратно. Но принятие Россией решения о выходе из ВТО будет являться очень важной демонстрацией. Вопрос в том, подходящий ли момент для демонстраций. До взятия Киева и Днепропетровска и после взятия городов — это будут две разные ситуации с точки зрения эффективных демонстраций", — добавил эксперт.

Ранее депутаты от фракции "Справедливая Россия — За правду" и сенатор Ольга Епифанова внесли в Госдуму законопроект о выходе страны из ВТО.

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