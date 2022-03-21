EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Рябов

Кадыров прочитал стихотворение о "нациках и бандерлогах"

Политика

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале видеозапись, где он читает стихотворение, обещая научить песенке "Дин-дон" "нациков и бандерлогов".

Кадыров прочитал стихотворение о "нациках и бандерлогах"

"Поедая шницель венский и шлифуя старый слог, закудахтал по-чеченски неонацик бандерлог* (вымышленный обезьяний народ из "Книги джунглей" писателя Редьярда Киплинга. — Прим. ред.). Им не нравится артистам мой большой и мощный дон. Побежали все как крысы: Гончаренко и Гордон (депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко и украинский журналист Дмитрий Гордон. — Прим. ред.) ", — сказал Кадыров в стихотворении.

Он пообещал научить их "дивной песенке "Дин-дон", прежде чем они убегут к "ляхам".

"Как-то так, ждите меня в Киеве!" — подписал видео Кадыров.

Ранее глава Чечни опубликовал видеозапись, в которой показал трофейную украинскую бронемашину, и сообщил о намерении въехать на этом транспортном средстве в Киев. Он отметил, что в будущем национализирует предприятие по производству данных бронеавтомобилей.

* В 2011 году президент России Владимир Путин назвал "бандерлогами" деятелей оппозиции, которые действуют на иностранные деньги.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
Темы чечня украина дмитрий гордон рамзан кадыров
Sberbank
Новости
В Домодедове задержан мужчина, обливший кислотой двоих взрослых и школьника
После начала военной спецоперации россияне забрали из банков 1,2 трлн рублей
Евросоюз наметил создать силы быстрого развертывания
Зеленский хочет провести всеукраинский референдум по переговорам с Россией
Пранкеры Вован и Лексус "развели" министра обороны Великобритании
Кадыров прочитал стихотворение о "нациках и бандерлогах"
Украинский журналист Гордон стал фигурантом уголовного дела в России
Экс-советник Трампа подтвердил наличие биолабораторий на Украине
WSJ: санкции против России могут привести к нехватке еды для населения Земли
В США дали советы по выживанию тем, кто зарабатывает менее 300 тысяч долларов
Популярное
Мир. Новости мира
Чешский политолог предрёк передел мира между великими державами

Чешский политолог и экономист Пётр Робейшек рассказал в интервью Radio universum, что глобализация закончится разделением стран на два торговых блока: китайско-российский и американо-европейский.

Чешский политолог предрёк передел мира между великими державами
Опубликовано "пророчество" Жириновского о тайной цели НАТО
Мир. Новости мира
Опубликовано "пророчество" Жириновского о тайной цели НАТО
Политика. Новости и аналитика
Глава СПЧ Фадеев ответил Шварценеггеру на критику спецоперации на Украине
Мир. Новости мира
Пушилин назвал маловероятным взятие под контроль Мариуполя за неделю
Любовь Степушова Почему бандеровский актив до сих пор не зачищен в Херсоне? Любовь Степушова Ирина Шлионская Исследователи будут учиться предсказывать сложные землетрясения Ирина Шлионская Людмила Черткова У нас осталось два варианта: ядерная зима или "русская весна" Людмила Черткова
Мир. Новости мира
Аналитик из КНР обратил внимание мира на "чрезвычайно важный сигнал" США
Мир. Новости мира
В США призвали отказаться от военной помощи Киеву: "Оружие достанется нацистам"
Global Times объяснила, зачем США затягивают кризис на Украине
Мир. Новости мира
Global Times объяснила, зачем США затягивают кризис на Украине
Последние материалы
После начала военной спецоперации россияне забрали из банков 1,2 трлн рублей
Евросоюз наметил создать силы быстрого развертывания
Зеленский хочет провести всеукраинский референдум по переговорам с Россией
Пранкеры Вован и Лексус "развели" министра обороны Великобритании
Кадыров прочитал стихотворение о "нациках и бандерлогах"
Украинский журналист Гордон стал фигурантом уголовного дела в России
Экс-советник Трампа подтвердил наличие биолабораторий на Украине
WSJ: санкции против России могут привести к нехватке еды для населения Земли
В США дали советы по выживанию тем, кто зарабатывает менее 300 тысяч долларов
Столичные режиссеры борются не за души, а за кошельки зрителей
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников