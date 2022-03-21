Кадыров прочитал стихотворение о "нациках и бандерлогах"

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале видеозапись, где он читает стихотворение, обещая научить песенке "Дин-дон" "нациков и бандерлогов".

"Поедая шницель венский и шлифуя старый слог, закудахтал по-чеченски неонацик бандерлог* (вымышленный обезьяний народ из "Книги джунглей" писателя Редьярда Киплинга. — Прим. ред.). Им не нравится артистам мой большой и мощный дон. Побежали все как крысы: Гончаренко и Гордон (депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко и украинский журналист Дмитрий Гордон. — Прим. ред.) ", — сказал Кадыров в стихотворении.

Он пообещал научить их "дивной песенке "Дин-дон", прежде чем они убегут к "ляхам".

"Как-то так, ждите меня в Киеве!" — подписал видео Кадыров.

Ранее глава Чечни опубликовал видеозапись, в которой показал трофейную украинскую бронемашину, и сообщил о намерении въехать на этом транспортном средстве в Киев. Он отметил, что в будущем национализирует предприятие по производству данных бронеавтомобилей.

* В 2011 году президент России Владимир Путин назвал "бандерлогами" деятелей оппозиции, которые действуют на иностранные деньги.