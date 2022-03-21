Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале видеозапись, где он читает стихотворение, обещая научить песенке "Дин-дон" "нациков и бандерлогов".
"Поедая шницель венский и шлифуя старый слог, закудахтал по-чеченски неонацик бандерлог* (вымышленный обезьяний народ из "Книги джунглей" писателя Редьярда Киплинга. — Прим. ред.). Им не нравится артистам мой большой и мощный дон. Побежали все как крысы: Гончаренко и Гордон (депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко и украинский журналист Дмитрий Гордон. — Прим. ред.) ", — сказал Кадыров в стихотворении.
Он пообещал научить их "дивной песенке "Дин-дон", прежде чем они убегут к "ляхам".
"Как-то так, ждите меня в Киеве!" — подписал видео Кадыров.
Ранее глава Чечни опубликовал видеозапись, в которой показал трофейную украинскую бронемашину, и сообщил о намерении въехать на этом транспортном средстве в Киев. Он отметил, что в будущем национализирует предприятие по производству данных бронеавтомобилей.
* В 2011 году президент России Владимир Путин назвал "бандерлогами" деятелей оппозиции, которые действуют на иностранные деньги.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Чешский политолог и экономист Пётр Робейшек рассказал в интервью Radio universum, что глобализация закончится разделением стран на два торговых блока: китайско-российский и американо-европейский.