Сахара и гречки хватит всем, успокоили в правительстве РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство будет делать всё возможное, чтобы россияне могли покупать привычные для них товары в условиях санкций.

По словам главы кабинета министров, Россия активно взаимодействует с партнёрами по Евразийскому экономическому союзу, чтобы сохранить россиянам доступ к привычным товарам вопреки санкционным ограничениям со стороны стран Запада.

Вице-премьер Виктория Абрамченко успокоила, что в РФ достаточно запасов сахара и гречки, чтобы удовлетворить внутренний спрос. Она призвала граждан не паниковать.

"Не нужно поддаваться панике и скупать эти товары. Их хватит на всех. Ажиотажный спрос только дестабилизирует товаропроводящую сеть", — подчеркнула она.

Она пообещала, что посевы гречихи и сахарной свеклы в этом году будут расширены на 50 тысяч гектаров.

Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что в России ожидается хороший урожай. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил текущую ситуацию с первой неделей локдауна в связи с пандемией, когда также был высокий спрос на гречку. Он напомнил, что гречка никуда не делась, а беспокойство россиян было напрасным.

Российские власти считают, что дефицит некоторых категорий товаров произошёл не из-за санкций, а вследствие ажиотажного спроса.

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