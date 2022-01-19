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Автор Валентина Севрюгина

С начала года в России выросли цены на гречку и сахар

Общество

В федеральной службе государственной статистики России рассказали, что в стране подорожали гречка и сахар. Данные о потребительских ценах в России опубликованы на официальном сайте ведомства.

С начала года в России выросли цены на гречку и сахар

Также из текста сообщения следует, что мясо кур и яйца в стране, наооборот, подешевели. 

Помимо этого, уточняется, что цены на сахарный песок за период с 11 по 14 января в среднем по стране выросли на 0,46%, а с начала года — на 1,12%. Что касается гречки, то она с 11 по 14 января стала дороже на 0,42%, а с начала года — на 1,19%.

Ранее глава информационно-аналитической компании Infoline Иван Федяков рассказал, что сильнее всего в России выросли в цене в прошлом году продукты и строительные материалы. Так, рост цен на продукты составил 12%, а на стройматериалы — 20%. При этом, по словам аналитика, в прошлом году росли не только цены, но и доходы граждан. 

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Рост цен на основные продукты питания - это только начало
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Наталия Красовская
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