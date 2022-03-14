Спецоперация России на Украине будет завершена в срок и в полном объёме. Об этом заявил на пресс-конференции пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, специальная военная операция идёт по плану. Он отметил, что у России есть самостоятельный потенциал для её проведения, опровергнув слухи о якобы запрашиваемой военной помощи у Китая.
Точную дату окончания СВО представитель Кремля не назвал, заявив, что она не озвучивается.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, цель спецоперации — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерегает Владимира Путина от применения химического оружия на Украине. Пока Североатлантический альянс продолжает запугивать европейцев, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уточнила планы по перевооружению бундесвера.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерегает Владимира Путина от применения химического оружия на Украине. Пока Североатлантический альянс продолжает запугивать европейцев, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уточнила планы по перевооружению бундесвера.