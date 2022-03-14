Песков рассказал, когда завершится спецоперация России на Украине

Спецоперация России на Украине будет завершена в срок и в полном объёме. Об этом заявил на пресс-конференции пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, специальная военная операция идёт по плану. Он отметил, что у России есть самостоятельный потенциал для её проведения, опровергнув слухи о якобы запрашиваемой военной помощи у Китая.

Точную дату окончания СВО представитель Кремля не назвал, заявив, что она не озвучивается.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, цель спецоперации — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.

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