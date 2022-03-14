Политолог высказался о судьбе Украины после завершения спецоперации

После завершения спецоперации России в идеале неплохо было бы увидеть Украину с принципиально новой властью, которая будет хотя бы нейтральной или, что лучше, дружественной России. Такое мнение высказал российский политолог Сергей Михеев в эфире "Украины.ру".

Аналитик отметил, что идеальным было бы создание единого союзного государства России, Белоруссии и Украины. Но другой вопрос, насколько это возможно.

По словам эксперта, это будет достаточно сложно сделать вместе со Львовом. Поэтому теоретически Украина может и сама разделиться изнутри, что совсем нельзя исключать. А эти территории, скорее всего, быстро возьмут под контроль поляки, венгры и румыны, которые претендуют на части Западной Украины, но при этом там формально может остаться и украинская власть, предположил собеседник канала.

Он добавил, что происходящее сейчас — это не конец и не катастрофа для Украины, а начало нормальной жизни. И возврат к той жизни, в которой не надо будет всё время готовиться к войне с Россией и просить о вступлении в НАТО или Евросоюз.

Это означает возврат к нормальной трактовке истории и к нормальному экономическому развитию без нацеливания на военные нужды. И Украине, и её культуре, и украинскому языку быть, только в нормальном состоянии, заключил политолог.

Ранее Михеев объяснил, к каким последствиям приведёт накачка Украины оружием Запада.

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