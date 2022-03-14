В МИД не исключили одобрения договора России и Украины в ООН

Возможная договорённость об урегулировании ситуации между Москвой и Киевом может потребовать утверждения резолюцией Совбеза ООН. Такое мнение высказал директор Департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв в беседе с РИА Новости.

Дипломат отметил, что стороны конкретных договорённостей на данный момент ещё не достигли, поэтому вести речь о принятии резолюции Совета Безопасности ООН, которая зафиксировала бы их официально, преждевременно. Но и исключать такое развитие не стоит.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что относится к российско-украинским переговорам "с осторожным оптимизмом", основанным на том, что у России не хватит ресурсов завершить начатое.

Российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса была начата 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. В ответ Киев разорвал дипломатические отношения с Россией.

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