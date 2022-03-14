Михеев объяснил, к чему приведёт накачка Украины западным оружием

Оружие, которое Запад поставляет на Украину, может стать серьёзной проблемой. Более того, оно уже попало "не в те руки". Такое мнение высказал российский политолог Сергей Михеев.

Эксперт считает, что впереди у Украины довольно сложная ситуация, связанная с тем, что страна погрузится на какое-то время в хаос, и на её территории будет процветать внутренний терроризм и бандитизм.

"Судя по всему, российское руководство приняло решение довести эту операцию до конца во что бы то ни стало. А это значит, что украинская армия как организованная сила всё равно будет разбита. Или, по крайней мере, будет дезорганизована, рассеяна и так далее. <…> Но это означает, что огромные массы оружия попадут в руки или бандитов или дезертиров, или каких-то подразделений, которые решили самостоятельно вести там борьбу или жить как-то", — объяснил аналитик в интервью "Украина.ру".

Он добавил, что вся эта масса оружия уже начала стрелять. А ещё немного и те, у кого есть оружие, начнут грабить, поскольку надо как-то выживать.

Поэтому все эти "Стингеры" и противотанковые комплексы могут сыграть очень плохую шутку. Например, "Стингеры", оказавшись в руках психопатов, могут начать стрелять во все стороны, в том числе и по гражданским самолётам, чтобы свалить затем всё на Россию, заключил собеседник канала.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен