Оружие, которое Запад поставляет на Украину, может стать серьёзной проблемой. Более того, оно уже попало "не в те руки". Такое мнение высказал российский политолог Сергей Михеев.
Эксперт считает, что впереди у Украины довольно сложная ситуация, связанная с тем, что страна погрузится на какое-то время в хаос, и на её территории будет процветать внутренний терроризм и бандитизм.
"Судя по всему, российское руководство приняло решение довести эту операцию до конца во что бы то ни стало. А это значит, что украинская армия как организованная сила всё равно будет разбита. Или, по крайней мере, будет дезорганизована, рассеяна и так далее. <…> Но это означает, что огромные массы оружия попадут в руки или бандитов или дезертиров, или каких-то подразделений, которые решили самостоятельно вести там борьбу или жить как-то", — объяснил аналитик в интервью "Украина.ру".
Он добавил, что вся эта масса оружия уже начала стрелять. А ещё немного и те, у кого есть оружие, начнут грабить, поскольку надо как-то выживать.
Поэтому все эти "Стингеры" и противотанковые комплексы могут сыграть очень плохую шутку. Например, "Стингеры", оказавшись в руках психопатов, могут начать стрелять во все стороны, в том числе и по гражданским самолётам, чтобы свалить затем всё на Россию, заключил собеседник канала.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерегает Владимира Путина от применения химического оружия на Украине. Пока Североатлантический альянс продолжает запугивать европейцев, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уточнила планы по перевооружению бундесвера.