Мурадов: образцы разработок биооружия находили в Крыму ещё в 2014 году

Власти США планировали построить биолаборатории на территории Симферополя, когда Крым ещё входил в состав Украины, заявил постоянный представитель республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

По его словам, там, так же, как и в обнаруженных экспериментальных базах в Незалежной могли бы проводить опыты с потенциально опасными патогенами. Как подчеркнул вице-премьер, планы разрушил референдум. Однако тогда были найдены образцы и документы на противочумной станции советских времён, которые подтвердили намерения американцев.

"На этой же противочумной станции хранились документы, согласно которым в Симферополе американцы собирались открыть свою биолабораторию. Нынешние украинские "находки" только подтверждают выводы российского руководства о том, что Украина превращалась в плацдарм для потенциальной агрессии против нашей страны, в том числе и с помощью ведения "скрытой биологической войны", — заявил постпред РИА Новости.

Он уточнил, что среди находок 2014 года, которые планировали отправить за границу значились пул эктопаразитов, образцы внутренних органов грызунов и образцы сыворотки человеческой крови.

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