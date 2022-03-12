Микробиолог Никулин: Украину превратили в "суперполигон" — лихорадка Ку и чума

Украина стала "суперполигоном" для США по разработке опасного биологического оружия, заявил микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин.

Как подчеркнул микробиолог, на "базе" вели эксперименты с очень опасными и редкими патогенами.

"Украина фактически была превращена в "суперполигон" по отработке технологий, связанных с биологическим оружием", — пояснил Никулин в беседе с РИА Новости. — "Ясно, что это никакое не лабораторное, а самое настоящее промышленное производство".

По словам Никулина, если провести хронологию с 2014 года, на Украине постоянно случались вспышки заболеваний.

"Появлялись и лёгочная чума, и сибирская язва, и всякие экзотические болезни типа лихорадки Ку. То есть это говорит о том, что идёт полномасштабное нарушение США и Украиной конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия", — резюмировал эксперт.

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