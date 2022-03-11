Кадыров заявил о сотнях тысяч чеченцев, желающих помочь армии РФ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике сотни тысяч молодых людей примыкают к патриотической акции "Мы резерв" и хотят стать добровольцами, чтобы принимать участие в спецоперации на Украине.

"Я искренне рад, что к республиканской патриотической акции "Мы резерв" подключаются не только сотрудники силовых подразделений, но и сотни тысяч молодых людей, горящих желанием вступить в ряды добровольцев", — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Ранее глава Чечни рассказал, что бандеровцы находят в общедоступных базах телефонные номера родственников российских солдат и звонят им, сообщая о смерти военнослужащих на Украине. Кадыров отметил, что применение подобных фашистских методов психологического воздействия свидетельствует о моральной и физической слабости украинских националистов.

Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля. По словам лидера страны, спецоперация направлена на защиту жителей Донбасса от геноцида и издевательств со стороны киевского режима. Целью Вооружённых сил РФ Путин назвал "демилитаризацию и денацификацию Украины".

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