Кадыров рассказал о телефонных звонках бандеровцев родственникам солдат

Бандеровцы находят в общедоступных базах телефонные номера родных российских солдат и звонят с сообщением о смерти, рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Кадыров сообщил, что родственники чеченских солдат начали регулярно получать звонки с сообщением о смерти бойца, находящегося на Украине. Применение подобных фашистских методов означает, что в честном бою нацисты ни на что не способны. Такие низкие поступки хорошо отражает чеченская поговорка: "побоявшийся подраться с конём подрался с седлом", пишет РИА Новости.

Использование настолько мерзких методов психологического воздействия говорит только о моральной и физической слабости бандеровских банд. Тяжело себе представить, что испытывают родные бойцов, им не всегда удаётся дозвониться до солдата - тот может выполнять важное задание, где использование сотовой связи попросту запрещено.

"Вот такой он, боевой дух нациков и шайтанов, которые разговаривают по телефону на чеченском языке. Ответьте только на один вопрос: вы действительно считаете себя после этого мужчинами?" — спросил Кадыров.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен