EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Денис Постольский

В США ответили на вопрос о санкциях против российской нефти

Политика

Американский президент Джо Байден ещё не принял решение о возможности запрета на импорт нефти из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Белого дома Джен Псаки.

В США ответили на вопрос о санкциях против российской нефти

По её словам, глава государства обсуждал это вопрос, в том числе в ходе контактов с европейскими лидерами 7 марта.

"Никакого решения на данный момент президентом не принято относительно запрета на импорт нефти из России. Дискуссии продолжаются постоянно, в том числе с партнерами в Европе и по всему миру", — сказала представитель администрации США.

Она отказалась отвечать на вопрос, подпишет ли президент США в случае принятия конгрессом законопроект о запрете импорта российской нефти.

Как сообщил вице-премьер России Александр Новак, стоимость барреля нефти может вырасти до 300 долларов при отказе от поставок из России.

Он считает, что это будут катастрофические последствия для мирового рынка.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Эмбарго на российскую нефть вызовет экономический кризис на Западе, последние новости сегодня!
Автор: Денис Постольский, Куратор: Олег Артюков
Темы сша
Sberbank
Новости
В США ответили на вопрос о санкциях против российской нефти
Европа в шоке: Новак спрогнозировал нефть по 300 долларов
Кадыров выступил с призывом к НАТО и ООН по Украине
Ответные меры: Россия может перекрыть газ Европе
Мединский: ожидания от переговоров с Украиной не оправдались
Отечественное приложение ЯRus упало от наплыва пользователей
Михалков высмеял переживающих из-за Украины российских звёзд: "Псевдопатриоты"
Турчак предложил национализировать компании, которые отказываются работать в РФ
Украина требует индивидуального подхода при рассмотрении её заявки в ЕС
Блинкен отклонил просьбу Киева по "очистке неба" над Украиной
Популярное
Общество
Замок Пугачёвой и Галкина собирается купить Андрей Разин: "Открытое предложение"

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин выразил желание приобрести замок Аллы Пугачёвой и Максима Галкина. Ранее сообщалось, что Примадонна с детьми отправилась за рубеж.

Замок Пугачёвой и Галкина собирается купить Андрей Разин: "Открытое предложение"
Аналитик Потавин рассказал, что делать с долларом: продавать или под матрас?
Экономика и бизнес
Аналитик Потавин рассказал, что делать с долларом: продавать или под матрас?
Мир. Новости мира
Секретарь СНБО Украины обратился к жителям РФ: "Мы придём на вашу землю"
Мир. Новости мира
ВСУ предупредили о прогрессе в поставках оружия Украине: "Врага ждёт сюрприз"
Любовь Степушова Зеленский готов остановить транзит газа в Европу Любовь Степушова Ирина Шлионская Социальная изоляция может привести к потере зубов Ирина Шлионская Юрий Носовский "Постимся постом приятным, угодным Богу…" Юрий Носовский
Мир. Новости мира
Канадцы высмеяли США за план поставок нефти из Венесуэлы: "Мы заменим Россию"
Мир. Новости мира
Нефтебаза вспыхнула в Луганске при обстреле со стороны ВСУ, заявили в ЛНР
В Германии признали, что пострадают из-за антироссийских санкций в энергосекторе
Мир. Новости мира
В Германии признали, что пострадают из-за антироссийских санкций в энергосекторе
Последние материалы
В США ответили на вопрос о санкциях против российской нефти
Европа в шоке: Новак спрогнозировал нефть по 300 долларов
Кадыров выступил с призывом к НАТО и ООН по Украине
Ответные меры: Россия может перекрыть газ Европе
Мединский: ожидания от переговоров с Украиной не оправдались
Отечественное приложение ЯRus упало от наплыва пользователей
Михалков высмеял переживающих из-за Украины российских звёзд: "Псевдопатриоты"
Турчак предложил национализировать компании, которые отказываются работать в РФ
Замок Пугачёвой и Галкина собирается купить Андрей Разин: "Открытое предложение"
Украина требует индивидуального подхода при рассмотрении её заявки в ЕС
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников