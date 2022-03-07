В США ответили на вопрос о санкциях против российской нефти

Американский президент Джо Байден ещё не принял решение о возможности запрета на импорт нефти из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Белого дома Джен Псаки.

По её словам, глава государства обсуждал это вопрос, в том числе в ходе контактов с европейскими лидерами 7 марта.

"Никакого решения на данный момент президентом не принято относительно запрета на импорт нефти из России. Дискуссии продолжаются постоянно, в том числе с партнерами в Европе и по всему миру", — сказала представитель администрации США.

Она отказалась отвечать на вопрос, подпишет ли президент США в случае принятия конгрессом законопроект о запрете импорта российской нефти.

Как сообщил вице-премьер России Александр Новак, стоимость барреля нефти может вырасти до 300 долларов при отказе от поставок из России.

Он считает, что это будут катастрофические последствия для мирового рынка.

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