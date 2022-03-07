Европа в шоке: Новак спрогнозировал нефть по 300 долларов

Стоимость барреля нефти может вырасти до 300 долларов при отказе от поставок из России, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление вице-премьера России Александра Новака.

Он считает, что это будут катастрофические последствия для мирового рынка. По словам Новака, быстро заместить объем российской нефти на европейском рынке невозможно, на это потребуется не один год.

Главными пострадавшими при таком развитии событий вице-премьер назвал европейских потребителей.

"Европейские политики тогда должны честно предупредить своих граждан, потребителей, что их ожидает и что цены на заправках, за электричество, отопление взлетят. Это затронет и другие рынки, включая американский", — отметил Новак.

Он также сообщил, что Россия имеет полное право ответить "зеркально" и ввести эмбарго на прокачку газа через трубопровод "Северный поток 1", который в настоящее время загружен на максимальном уровне.

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