Сосновский сделал прогноз, что будет после взятия Киева

Киев будет вскоре взят, после чего всё правительство Украины сбежит в Лондон через Польшу. И начнутся внутренние выяснения отношений. Такой прогноз сделал немецкий политолог, журналист Александр Сосновский в своём Telegram-канале.

Эксперт даже назвал конкретную дату освобождения Киева — 9 марта. После этого, по его мнению, Владимир Зеленский займётся "разборками с Порошенко" о том, кто возглавит "правительство в изгнании" и получит доступ к деньгам. Дальнейший прогноз развития событий, по словам аналитика, может быть таким:

"Часть нацистов будет уничтожена в ходе операции. Турчинов не сможет спрятаться и будет пойман. В Киеве будет созван комитет национального согласия, который назначит выборы в Раду. Выборы пройдут до 1 Мая, будет сформировано правительство, которое возглавит представитель общества из учёных и военных кругов. Будут приняты законы о конфедеративном устройстве государства с единым центром. С июля запад начнет отказываться от жёстких санкций. К лету 2023 года обстановка придёт в норму".

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