Лавров заявил, что французы "петушатся очень сильно"

Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на вопросы российских и иностранных журналистов о ситуации на Украине и отношениях с НАТО.

По словам министра, Россия не подчинится Западу, потому что он не может определять, что важно для её безопасности. Он напомнил, что Москва никогда не заключала никаких договоренностей под диктатом.

Лавров подчеркнул, что Запад занимается "недобросовестной, нечистоплотной конкуренцией", когда выгоняет из своих вузов российских студентов, запрещает участвовать в соревнованиях спортсменам из РФ и отменяет гастроли артистам. Министр выразил надежду, что западные партнёры "перебесятся" и будут готовы прагматично, по-деловому разговаривать.

Он назвал антироссийские санкции "налогом на независимость".

По словам главы МИД, Россия приняла решение о проведении спецоперации на Украине, потому что больше не могла позволять, чтобы с территории соседнего государства исходила угроза прямого нападения.

Лавров добавил, что Россия не поднимает тему ядерной войны. Он попросил обратить внимание на политиков, которые делали заявления по этому поводу, в частности, на генсека НАТО Йенса Столтенберга и украинского лидера Владимира Зеленского, который изъявлял готовность вывести Украину из безъядерного статуса.

Также он попросил обратить внимание на слова главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана, который заявил, что президент РФ Владимир Путин должен помнить о наличии у Парижа ядерного оружия.

"Петух у французов национальный символ, петушатся они очень сильно", — сказал Лавров.