Лавров: демилитаризация Украины будет завершена даже при мирных договорённостях

РФ планирует завершить демилитаризацию Украины даже в случае достижения мирных договорённостей с Киевом, заявил глава российского МИД Сергей Лавров российским и иностранным журналистам.

"Демилитаризация в этом смысле, в смысле уничтожения угрожающей нам инфраструктуры вооружений, она будет доведена до конца, даже если мы подпишем мирную договорённость", — цитирует министра ТАСС.

По словам Лаврова, в случае достижения мирной договорённости с Киевом в ней обязательно будет пункт о демилитаризации. Глава МИД подчеркнул, что РФ не позволит сохранить угрожающую ей украинскую инфраструктуру.

"Мы готовы разговаривать, но продолжать нашу операцию мы будем, потому что не можем позволить себе сохранить на Украине инфраструктуру, которая угрожает РФ", — заявил министр.

Он отметил, что демилитаризация и денацификация Украины являются целями проводимой на её территории российской специальной военной операции.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен