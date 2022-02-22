Путин о Минских соглашениях: "Их теперь не существует"

Президент России Владимир Путин заявил, что после признания Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик Минские соглашения перестали существовать, поэтому их незачем выполнять.

"Да, конечно, теперь Минских соглашений не существует, что ж их выполнять, если мы признали независимость этих образований", — сказал Путин.

Также лидер страны уточнил, что говоря о возможности военной помощи Донбассу, он не имел в виду, что российские войска направятся туда "прямо сейчас".

Ранее Совет Федерации одобрил использование Вооруженных сил РФ за пределами страны.

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