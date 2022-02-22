Президент России Владимир Путин заявил, что после признания Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик Минские соглашения перестали существовать, поэтому их незачем выполнять.
"Да, конечно, теперь Минских соглашений не существует, что ж их выполнять, если мы признали независимость этих образований", — сказал Путин.
Также лидер страны уточнил, что говоря о возможности военной помощи Донбассу, он не имел в виду, что российские войска направятся туда "прямо сейчас".
Ранее Совет Федерации одобрил использование Вооруженных сил РФ за пределами страны.
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Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.
Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.