Путин: я не сказал, что войска РФ оправятся в Донбасс прямо сейчас

Российский лидер Владимир Путин уточнил, что говоря о возможности военной помощи Донбассу, он не имел в виду, что российские войска направятся туда "прямо сейчас".

"Во-первых, я не сказал, что войска сейчас прямо туда пойдут после нашей с вами встречи здесь — первое. Второе — предсказывать какую-то конкретную канву возможных действий вообще невозможно, это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте, на земле, что называется", — сказал Путин, пишет РИА Новости.

Президент РФ заявил, что если обстоятельства этого потребуют, Россия окажет военную помощь ДНР и ЛНР в рамках взятых на себя обязательств.

"Мы же подписали вчера договоры, и в этих договорах и с Донецкой народной республикой, и с Луганской народной республикой есть соответствующие пункты, которые говорят о том, что мы будем оказывать этим республикам соответствующую, в том числе и военную помощь. Поскольку там идет конфликт, мы этим решением ясно даем понять, что мы в случае необходимости намерены исполнять взятые на себя обязательства", — сообщил Путин представителям прессы.

Ранее сегодня, 22 февраля, Совфед по просьбе Путина единогласно поддержал возможность введения войск РФ на территорию другого государства. 21 февраля Путиным был признан суверенитет ДНР и ЛНР.

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