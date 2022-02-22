Российский лидер Владимир Путин уточнил, что говоря о возможности военной помощи Донбассу, он не имел в виду, что российские войска направятся туда "прямо сейчас".
"Во-первых, я не сказал, что войска сейчас прямо туда пойдут после нашей с вами встречи здесь — первое. Второе — предсказывать какую-то конкретную канву возможных действий вообще невозможно, это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте, на земле, что называется", — сказал Путин, пишет РИА Новости.
Президент РФ заявил, что если обстоятельства этого потребуют, Россия окажет военную помощь ДНР и ЛНР в рамках взятых на себя обязательств.
"Мы же подписали вчера договоры, и в этих договорах и с Донецкой народной республикой, и с Луганской народной республикой есть соответствующие пункты, которые говорят о том, что мы будем оказывать этим республикам соответствующую, в том числе и военную помощь. Поскольку там идет конфликт, мы этим решением ясно даем понять, что мы в случае необходимости намерены исполнять взятые на себя обязательства", — сообщил Путин представителям прессы.
Ранее сегодня, 22 февраля, Совфед по просьбе Путина единогласно поддержал возможность введения войск РФ на территорию другого государства. 21 февраля Путиным был признан суверенитет ДНР и ЛНР.
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Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.